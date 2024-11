Politische Entscheidungen haben direkten Einfluss auf unser tägliches Leben: Gibt es genügend Betreuungsplätze für unsere Kinder? Welche Unterstützung bekommen wir, wenn Angehörige pflegebedürftig werden? Was wird getan, um Gewalt, vor allem seitens Männern, gegen Frauen zu verhindern? Anlässlich der steirischen Landtagswahl hat der Grazer Frauenrat bei den wahlwerbenden Parteien genauer nachgehakt. Im Zentrum steht die Frage: Was planen die wahlwerbenden Parteien für Frauen und tatsächliche Geschlechtergleichstellung?

Akuter Handlungsbedarf

Frauen machen mehr als die Hälfte der steirischen Bevölkerung aus, und trotzdem werden frauen- und gleichstellungsspezifische Themen von politischen Entscheidungsträgern häufig übersehen oder als irrelevant abgestempelt. Dabei herrscht dringend Handlungsbedarf – hier nur ein Auszug:

Gleichstellung: Wenn es in dem Tempo weitergeht, wird es noch 131 Jahre dauern, bis Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern erreicht ist. Die wirtschaftliche Gleichstellung wird sogar erst 2192 eintreten, so der Gender-Gap-Report des Weltwirtschaftsforums von 2023.

Der Grazer Frauenrat hat nachgefragt

Es ist daher sehr wichtig, die Positionen der Parteien zu vergleichen – insbesondere in Bezug auf Frauen- und Gleichstellungspolitik. Der Grazer Frauenrat stellt in der Broschüre die frauenpolitischen Positionen der wahlwerbenden Parteien vor. Der Fokus wird hierbei auf die steirische Landespolitik und politische Entscheidungen, die auf Landesebene getroffen werden, gelegt. Ziel ist es, allen Menschen, und insbesondere Frauen, eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten, damit sie ihre Stimme bewusst und informiert abgeben können - und so zu einer geschlechtergerechteren Steiermark beitragen!

„Wir wollen keine hundert Jahre mehr warten“

„Es ist lästig, dass sich Feministinnen seit Jahrzehnten drum kümmern müssen, dass Frauen in politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Unsere Broschüre informiert Wählerinnen zu unterschiedlichen Themen, die sie und ihren Alltag direkt betreffen, und genau das ist so wichtig: Sich darüber bewusst zu sein, welche Partei echte Gleichstellung vorantreiben will, und wer die Anliegen der Hälfte der Bevölkerung immer noch nicht ernst nimmt. Wir wollen keine hundert Jahre mehr warten, bis die Defizite in Sachen Gleichstellung endlich bereinigt werden“, betont Anna Majcan, Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats.

Wo Frauen Hilfe bekommen