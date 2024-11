In der Herrengasse herrscht reges Alltagstreiben. Hinter der Türe des Grazer Kirchenecks wird es still. Denn das Kircheneck, das in diesen Tagen sein 25-jähriges Bestehen feiert, soll Raum sein zum Innehalten und für Gespräche. Monika Walcher ist seit acht Jahren ehrenamtliche Mitarbeiterin und schenkt Menschen ihr Gehör. „Der Dialog ist in erster Linie zuhören, wir haben zwei Ohren und einen Mund“, sagt die Grazerin.