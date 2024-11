Jeden Tag startet Florian Haider mit seinem Ritual: einem Frühstück aus Haferflocken-Müsli und gekochten Apfelstücken. Dann stehen Proben an. Am Samstag wird sein Tag jedoch weitaus spektakulärer enden, als er beginnt. Der 37-Jährige, der in Fernitz bei Graz lebt, feiert sein Debüt als professioneller Schauspieler beim InTaKT-Festival.