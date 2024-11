Am 24. November ist Landtagswahl. Das heißt, es wird eifrig Wahl-gekämpft. Neos Spitzenkandidat Niko Swatek setzt auf das Thema Bildung. Er plädierte heute auf einer Pressekonferenz für einen „Ausbau-Turbo bei Kindergärten und Krippen.“ Er nimmt das Land in die Pflicht und meint, man müsse Landes-Kindergärten bauen, bisher gebe es nur einen in der Steiermark, Niederösterreich würde über 1000 betreiben. Die Forderung wurde bereits im Sommer im Landtag debattiert, Swatek bleibt dabei. Die Steiermark sei Bildungsschlusslicht, was die Betreuungsplätze und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angehe – „das gehört geändert“, so Swatek.