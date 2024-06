In einer der drei „Dringlichen Anfragen“ im Juni im Landtag geht es einmal mehr um die Kinderbildung. „Wir fordern 50 Landeskindergärten. Wenn das Land selbst als Träger auftritt, würde das viele Probleme auf einmal lösen oder zumindest deutlich entschärfen“, meint Klubobmann Niko Swatek. Was in anderen Bundesländern umgesetzt würde, solle in der Steiermark ebenso kommen. „Auch in Niederösterreich gibt es 1050 solcher Einrichtungen, die direkt vom Land betrieben werden. In der Steiermark ist es bislang ein einziger – jener am Rosenhain.“ In der Steiermark entscheide „leider oft die Postleitzahl, ob man einen Platz für sein Kind bekommt oder nicht.“ Bei dem Tempo würde erst im Jahr 2039 das Barcelona-Ziel erreicht.