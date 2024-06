Die Ereignisse der letzten Tage – Unwetter und EU-Wahl – werden unweigerlich im Juni-Landtag am Dienstag ihren Niederschlag finden. Dafür sorgt schon das Thema der von den Grünen in der Vorwoche einberufenen „Aktuellen Stunde“ zum EU-Renaturierungsgesetz. Kann mit dem Rückbau von Fließgewässern eine Katastrophe wie in Deutschfeistritz zumindest abgemildert werden? Sandra Krautwaschl wirft der Landesspitze aber vor allem ihre Blockadehaltung gegen eine Zustimmung Österreichs zum Gesetz vor.