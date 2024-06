Die „Aktuelle Stunde“, im Landtag – von den Grünen schon in der Vorwoche einberufen – wurde durch die Ereignisse am Wochenende von der Aktualität überholt. Das EU-Renaturierungsgesetz stand auf der Agenda, es wurde eine Debatte auch über die Ursachen der Naturkatastrophe, die in den letzten Tagen viele Orte der Steiermark heimsuchte. Fast jede Wortmeldung wurde mit dem Dank an die vielen freiwilligen Einsatzkräfte und mit dem Mitgefühl an die Betroffenen des Hochwassers eingeleitet. Mitunter ging es aber deftig zur Sache.