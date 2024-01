Mahlzeit! Vielleicht beißen Sie beim Lesen gerade in ein Kipferl, nachdem Sie das Kind in den Kindergarten gebracht haben. Vielleicht sitzen Sie aber auch am Bürotisch und blättern hier kurz durch, bevor das Meeting startet. Die Kinder sind währenddessen wohlbehütet im Kindergarten oder in der Krippe in kompetenter Betreuung.