Ein „moralischer Skandal“ sei das, wetterte Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) vor Kurzem. Was ihn so erzürnt hat, ist die Tatsache, dass der Bund via Finanzausgleich jährlich 18,7 Millionen Euro indexangepasst zusätzlich an die Stadt Graz überweist, das Geld für Kinderbildung und - betreuung zweckgewidmet ist – und die linke Koalition Hohensinners Budget trotzdem nicht erhöht, sondern das Geld „fürs Stopfen von allgemeinen Budgetlöchern“ verwende.