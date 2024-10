Je näher die Landtagswahl rückt, desto schärfer werden die Wortmeldungen. Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) nutzte am Dienstag einen gemeinsamen Pressetermin mit dem Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner dazu, die linke Koalition in Graz heftig zu kritisieren. Vor allem die finanzielle Situation in Sachen Kinderbetreuung will er so nicht akzeptieren.