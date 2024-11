Laut Gesundheitskasse mussten vergangene Woche 8561 Steirer wegen eines grippalen Infekts das Bett hüten (Woche zuvor: 7501). In 51 Fällen handelte es sich um eine echte Grippe (39) – da wie dort ein Anstieg.

Vor einem Jahr waren es zu dieser Zeit 40 echte Grippefälle. Corona-Patienten wurden 763 (Woche davor: 987) eingemeldet.

34.016 Steirerinnen und Steirer waren vergangene Woche im Krankenstand (ÖGK-Versicherte sowie Arbeitslosengeldbezieher). Ein Rückgang zur Woche davor (34.402).

Österreichweit sind die Zahlen in Summe wieder gestiegen, weshalb die ÖGK appelliert, sich zu impfen. „Das ist der ideale Zeitpunkt, bevor die nächste Grippewelle anrollt, zumal die Zahl der Krankenstände aufgrund echter Grippe wieder leicht steigt. Erstmals wird die Grippe-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos angeboten“, erinnert ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter in einer Aussendung.