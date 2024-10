„Wer sich gegen die Grippe impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch Pflegekräfte und Ärzte, und vor allem auch vulnerable Personen, denn für sie stellt die Grippesaison immer eine besondere Herausforderung dar“, sagt Landessanitätsdirektor Thomas Amegah. Heuer ist die Grippe-Impfung für alle Steirerinnen und Steirer kostenlos und die Impfaktion läuft bereits. Geimpft wird vor allem bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie den Kinderärztinnen und Kinderärzten, aber auch in Betrieben, Alters- und Pflegeheimen sowie in Gesundheitsämtern werden Impfungen angeboten. Auf der Homepage der Österreichischen Gesundheitskasse ( www.gesundheitskasse.at ) sind alle Ordinationen gelistet, die Impfungen gegen die echte Grippe (medizinisch: Influenza) anbieten – sonst lohnt die Nachfrage beim Hausarzt, bei der Hausärztin. Laut ÖGK gibt es in der Steiermark 600 Ärztinnen und Ärzte, die Grippe-Impfungen anbieten.