Nachdem bereits viele steirische Kinder- und Hausärzte vermeldet hatten, dass der kostenlose Grippe-Impfstoff in ihren Ordinationen bereits vergriffen ist, gibt es nun Nachschub: In der Nacht auf Freitag wurden Kontingente aus anderen Bundesländern durch die österreichische Gesundheitskasse freigeschaltet. Die Kinder- und Hausärzte konnten Nachschub bestellen. „Viele Kinderärzte haben jetzt wieder nasale Impfstoffe für Kinder und Jugendliche“, sagt der Grazer Kinder- und Jugendfacharzt Hans Jürgen Dornbusch. Auch Michael Adomeit von der steirischen Ärztekammer bestätigt, dass Hausärzte nun nachbestellen konnten. Adomeits Empfehlung für alle Impfwilligen: „Fragen Sie bei Ihrem Hausarzt, Ihrer Hausärztin nach, ob es noch Grippe-Impfstoff gibt.“ In den öffentlichen Impfstellen, z.B. im Gesundheitsamt Graz oder beim ÖGK-Gesundheitszentrum in Graz ist ebenfalls noch Gratis-Impfstoff gegen die „echte Grippe“ verfügbar.