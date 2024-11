Gut, aber aus: Das gilt heuer vielerorts für den kostenlosen Grippe-Impfstoff in der Steiermark. „Jeden Tag kommen Patienten in die Praxis, die sich gegen Grippe impfen lassen wollen, aber ich muss sie wegschicken: Wir haben keinen Impfstoff mehr und können auch keinen mehr nachbestellen“, berichtet Stefan Korsatko, Allgemeinmediziner im Gesundheitszentrum Medius in Graz. Die vorhandenen Impfstoffe seien alle ausreserviert – Impfwillige müssen den Impfstoff auf eigene Kosten in der Apotheke kaufen.