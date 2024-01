In Österreich hat die Grippewelle nun offiziell begonnen, das hat die MedUni Wien bekannt gegeben. In ganz Österreich waren in der ersten Woche des Jahres 2024 genau 213.487 Menschen im Krankenstand, das zeigen Zahlen der ÖGK. Doch wie schützen sich eigentlich jene Berufsgruppen, die tagtäglich mit Kranken zu tun haben, in der Erkältungszeit? Wir haben Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker sowie eine Pflegerin nach ihren Geheimtipps gefragt. Die verfügbaren Impfungen sind für das medizinische Personal die Basis - manche setzen auf frische Luft, andere auf einen Vitamin-Boost, für wieder andere ist der gesunde Schlaf zentral. Aber lesen Sie selbst!

Auch wenn die Grippewelle begonnen hat, ist es noch nicht zu spät, sich impfen zu lassen, unterstreichen Experten: Die Impfung entfaltet ihre volle Schutzwirkung nach zehn bis 14 Tagen, die Grippewelle dauert erfahrungsgemäß bis März. Für die Einschätzung der Schwere der kommenden Welle blicken Experten auf die Südhalbkugel, wo die Grippesaison bereits vorbei ist. Australien erlebte eine schwere Grippewelle, auffallend war dort, dass besonders viele Kinder bis neun Jahre erkrankt waren. In Österreich ist die Grippe-Impfung für Kinder bis 18 Jahre gratis und als nasaler Impfstoff ohne Stich verfügbar.

Und auch die Userinnen und User haben uns ihre Tipps und Tricks verraten, mit denen sie in der Erkältungszeit gesund bleiben. So schwört „Jondrick“ zum Beispiel auf Ginger Shots, also ein Getränk mit Ingwer, hier ein Rezept-Tipp dazu. “Mika2018“ trinkt jeden Morgen Zitronenwasser auf leeren Magen und schwört auf Bewegung an der frischen Luft und mindestens acht Stunden Schlaf. „Lancelot“ geht regelmäßig in die Sauna. Händewaschen, Vitamin D3, Maske tragen beim Arztbesuch und Abstand zu Kranken sind weitere Tipps unserer User - hier zum Nachlesen.