Viele Menschen haben derzeit das Gefühl, dass sie nur von einer Infektion in die nächste kippen. Eine sogenannte Serieninfektion ist durchaus möglich, wie Robert Krause, Leiter der Klinischen Abteilung für Infektiologie am LKH-Uniklinikum Graz, erklärt. „Virale Infektionen führen zu einer kurzzeitigen Immunschwäche, das heißt, man ist nach einer durchgemachten Erkältung besonders anfällig für einen weiteren Infekt.“ Die Influenza-Erkrankungen sind aktuell noch am Ansteigen, Krause rechnet mit einem unmittelbaren Beginn der Grippe-Welle.

Tipps, wie man sich vor Ansteckungen schützt und Erkältungen vorbeugt, gibt es viele. Dazu zählen

das Beachten von Hygieneregeln, wie etwa regelmäßiges Händewaschen oder den Verzicht auf das Händeschütteln bei erkrankten Menschen,

größere Menschenmengen zu meiden,

gute Belüftung von Räumen,

das Daheimbleiben bei Krankheit

und auch das Tragen einer Maske.

Ebenso wirken Impfungen gegen Influenza und Covid-19.

Wissenswert: Einer Statistik noch vor der Corona-Pandemie zufolge sind wir fünf Jahre unseres Lebens verkühlt, ein Jahr davon verbringen wir mit Erkältungskrankheiten im Bett. Zudem gibt es mindestens 200 Erkältungsviren. Laut AOK sind Erwachsene auch im Schnitt zwei- bis viermal im Jahr erkältet, Kinder sogar sechs- bis zehnmal.

Wie sich die Userinnen und User vor einer Erkältung schützen

Auch unserer Userinnen und User haben einige Tipps aus der Hausapotheke parat, wie sie sich vor Erkältungen und Co. schützen. „Der geerdete Steirer“ schreibt etwa vom regelmäßigem Gang an die frische Luft und täglicher Bewegung draußen, gefolgt von einem Tee zum Aufwärmen, genügend Schlaf vor Mitternacht, regelmäßigem Stoßlüften und guter Ernährung: „Viel weniger Couchpotato, Computer und Social Media-Sucht in der stickigen ‚Bude‘.“

Diesen Tipps stimmen die anderen User zu. „Bin bei jedem Wind und Wetter mindestens 1 1/2 -2 Stunden mit dem Hund draußen, im Haus selbst hat‘s für gewöhnlich nicht mehr als 18 Grad, gelüftet wird trotzdem ausgiebig. Und täglich mindestens 8 Stunden Schlaf. Da können‘s rund um mich krank sein wie‘s wollen, mich erwischt‘s normalerweise nicht“, schreibt „Geom38“. Auch „budfox“ hält sich an diese Ratschläge und ergänzt seinen Tipp: „2,3 Mal Sauna die Woche!“ So hätte er in den vergangenen 62 Jahren keinen Schnupfen gehabt.

Wie schützen Sie sich vor Erkältung, Grippe, Corona und Co,?

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Was schützen Sie sich vor Viren und welche Hausmittel nutzen Sie? Teilen Sie Ihre Erfahrung mit uns und der Kleine-Zeitung-Community in den Kommentaren.