Über 100.000 Krankenstände in Österreich , Rekordwerte beim Abwassermonitoring in Bezug auf Sars-CoV-2 und auch Influenzaviren sind auf dem Vormarsch: Die Viren haben Österreich fest im Griff. Während alle schnupfen und husten, fragen sich die Gesunden: Wie schütze ich mich vor einer Ansteckung?

Hygieneregeln befolgen

Es gilt jene Hygieneregeln zu befolgen, die auch in den letzten Jahren der Pandemie schon gut eingeübt wurden. Das bedeutet, regelmäßiges Händewaschen und beim Niesen und Husten darauf zu achten, in die Armbeuge zu niesen und zu husten. Auch wenn man sich die Nase putzt, sollte das Taschentuch, auf dem sich nun Viren befinden, gleich im Mistkübel entsorgen und nicht auf Möbeln liegenlassen.

Räume gut belüften

Eine weitere Maßnahme sollte sein, für eine gute Belüftung der Räume, in denen man sich mit Familie und Freunden aufhält, zu sorgen. Denn Erkältungs-, Grippe- und Coronaviren werden über Tröpfcheninfektion weitergegeben. Vor allem größere Treffen in Innenräumen, die schlecht belüftet sind, bergen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Regelmäßiges Lüften nicht vergessen. Ist es zu kalt für offene Fenster, sollte man jede halbe Stunde für fünf Minuten lüften – am besten mit Zugluft. Die Tröpfcheninfektion wirksam unterbinden kann auch eine gut sitzende FFP2-Maske. Gerade wenn man ältere Verwandte besucht, sollte man darauf nicht verzichten.

Bei Krankheit zu Hause bleiben

Es sagt einem der Hausverstand und sollte eine Grundregel für das respektvolle Miteinander sein: Fühlt man sich krank, sollte man zu Hause bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen meiden! Ist man sich nicht sicher oder fühlt sich nur leicht angeschlagen, sollte man auf Nummer sichergehen und eine FFP-Maske tragen, wenn man andere Menschen trifft.

Impfen wirkt

Gegen die echte Grippe (Influenza) und gegen Covid-19 kann man sich impfen lassen - am einfachsten geht das, wenn man sich gleich beide Impfungen gleichzeitig verabreichen lässt. „Prinzipiell kann man sich jederzeit gegen Covid-19 impfen lassen“, sagt Hygieneexperte Klaus Vander (Kages) – abhängig davon, wie lange die letzte Infektion oder Impfung zurückliegt. Die persönliche Impfentscheidung trifft jede und jeder am besten in Rücksprache mit seiner Ärztin, seinem Arzt – zumindest sechs Monate sollten zwischen zwei Impfungen bzw. zwischen Infektion und Impfung liegen.

Das Immunsystem stärken

Bewegung an der frischen Luft, eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit vielen verschiedenen Gemüse- und Obstsorten: So kann man sein Immunsystem dabei unterstützen, Krankheitserreger abzuwehren. Empfohlen ist auch, auf seinen Vitamin-D-Spiegel zu achten, da Vitamin D eine zentrale Rolle im Immunsystem spielt.