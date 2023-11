Lokalaugenscheine werden wohl in den meisten Familien und Bekanntenkreise aktuell ähnlich ausfallen: rinnende Nasen, Husten, Fieber. Und auch die Daten zeichnen ein ähnliches Bild: Über 100.000 Krankenstände in Österreich, Rekordwerte beim Abwassermonitoring in Bezug auf Sars-CoV-2 und auch Influenzaviren sind auf dem Vormarsch. Ein Posting von Judith Aberle, Virologin an der Med-Uni Wien, auf Twitter zeigt, dass in Bezug auf Erkältungen vor allem Rhino-Viren dieser Tage weit verbreitet im Umlauf sind.