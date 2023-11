Dass die Infektionszahlen in Bezug auf Covid-19 nun im Herbst steigen, überrascht nicht. So oder so ähnlich lautet das Fazit aller Fachleute, die man zu diesem Thema befragt. „Wir haben ein dynamisches Infektionsgeschehen, die Steiermark liegt dabei im österreichischen Mittelfeld“, sagt Ilse Groß, Leiterin der steirischen Sanitätsdirektion. Rund ein Drittel der Patientinnen und Patienten, die aufgrund von Atemwegsinfektionen in Spitälern behandelt werden, leiden an Covid-19, so Groß. Laut Sari-Dashboard - Sari steht für schwere akute respiratorische Infektionen - mussten in der Kalenderwoche 43 demnach 87 auf Normal- und acht auf Intensivstationen behandelt werden.