In Österreich steigen die Coronafälle derzeit wieder rasant an. Der Wiener Mikrobiologe Ulrich Elling erwartet daher „eine der höchsten Covid-Wellen jemals“. Elling führt den Anstieg der Infektionen unter anderem auf die Kältewelle zurück.

Laut dem Wissenschaftler ist es nun ratsam, sich frisch impfen zu lassen, Maske zu tragen und Rücksicht zu nehmen. „Zur Erinnerung: Für Geimpfte gab es de facto keine Erstinfektion. Nein, Corona ist kein Schnupfen“, schrieb Elling auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter).

Die gute Nachricht: Elling geht nicht davon aus, dass sich die Intensivstationen wieder füllen werden. Dennoch wäre die Krankheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. In Deutschland appellieren Ärzte- und Klinikvertreter an Risikogruppen, sich wieder impfen zu lassen.

Hinzu kommt: Immer mehr Krankenhäuser in Österreichs nördlichem Nachbarland verhängen bereits wieder die Maskenpflicht. Der Mund-Nasenschutz ist somit beispielsweise am Universitätsklinikum Tübingen für Besucherinnen und Besucher wieder verpflichtend. Selbes gilt für die Uniklinik im deutschen Marburg. Hier wurden auch die Besucherreglungen beschränkt. Patienten können demnach nur noch eine Stunde am Tag von einer Person besucht werden.