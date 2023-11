Da ein Niesen, dort ein Schnäuzen, drüben ein Husten: Gerade lauern die Viren gefühlt an jeder Ecke. Tatsächlich sind derzeit 260.732 Menschen in Österreich im Krankenstand, so die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). „Wir sehen gerade sehr viele Atemwegsinfektionen“, sagt Judith Aberle von der Med Uni Wien. Die Zahlen sind seit Wochen am Steigen. Besonders, was Corona angeht. Das Virus dominiert das Infektionsgeschehen. „Mehr als jeder Dritte mit Atemwegserkrankung hat Sars-Cov2“, sagt die Virologin. In ganz Österreich gebe es eine „deutlich erhöhte Aktivität“. Rund 44 Prozent der Covid-Tests in Spitälern und Arztpraxen fallen positiv aus.