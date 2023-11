1 Ab wann sollte ich beginnen, Vitamin D einzunehmen?

Grundsätzlich gilt, dass in unseren Breiten das Sonnenlicht nur von April bis Oktober zwischen 11 und 14 Uhr ausreichend stark ist, um den Vitamin-D-Bedarf über die Haut zu decken. Daten vom deutschen Robert-Koch-Institut zeigen: „60 Prozent der Bevölkerung haben einen Mangel an Vitamin D, 30 Prozent sogar einen schweren Mangel“, sagt Internistin und Stoffwechselexpertin Karin Amrein – daher sei die Einnahme des Vitamins, das eigentlich ein Hormon ist, für viele sinnvoll. „Je jünger ich bin, je mehr Zeit ich draußen verbringe, desto länger halten meine Vitamin-D-Speicher aus dem Sommer.“ Je älter aber die Haut ist, desto schlechter funktioniert die körpereigene Vitamin-D-Synthese – und desto wichtiger ist die zusätzliche Aufnahme. „Zumindest im Winterquartal, also von Dezember bis Februar, ist die Einnahme für viele Menschen empfehlenswert“, sagt Amrein, da der Mangel eben so häufig ist.

2 Soll ich zuerst meinen Vitamin-D-Status testen lassen?

Die Kosten für einen Test sind selbst zu bezahlen und laut Amrein sind das Kosten, die man sich sparen kann: „Mit der empfohlenen täglichen Menge von 600 Einheiten für Erwachsene kann man nichts falsch machen, es besteht keine Gefahr der Überdosierung“, sagt Amrein. Wichtig ist, die Dosierung des Präparats, das man einnimmt, zu kontrollieren, unterstreicht auch Volker Strenger, Kinder- und Jugendfacharzt am LKH-Uniklinikum Graz: „Leider sehen wir immer wieder Nierenschäden bei Kindern, weil zu hohe Dosierungen verabreicht werden.“ Für Kinder sind im ersten Lebensjahr 400 Einheiten pro Tag empfohlen – da aber auch viele Kinder und Jugendliche einen Vitamin-D-Mangel haben, sei eine Einnahme zumindest im Winterquartal „kein Fehler“, sagt Amrein. Die Expertin unterstreicht: „Nur bei Arzneimitteln kann ich mich auf die geprüfte Qualität verlassen!“

3 Wie wirkt Vitamin D im Körper?

Vitamin D ist ein Hormon, das an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist: Es ist zentral für die Knochengesundheit, unterstützt Fruchtbarkeit und Schwangerschaft und kann vor Infekten der Atemwege schützen. Laut neuesten Erkenntnissen kann Vitamin D auch verhindern, dass ein Prädiabetes – die Vorstufe von Diabetes – in eine tatsächliche Diabetes-Erkrankung übergeht. Am besten wirkt übrigens die tägliche Einnahme von Vitamin D, die Einnahme einmal pro Woche sei „akzeptabel“, sagt Amrein.