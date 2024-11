Die Füße stecken in zarten Sandalen. Ein schicker Pullover über den Jeans verstärkt den femininen Eindruck. Das Gericht spricht ihn trotzdem mit „Herr Angeklagter“ an. Zum Glück trägt er am Mittwochvormittag keine hochhackigen High Heels, denn über Jahre soll er seinen Erwachsenenvertreter (Sachwalter) nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit den spitzen Absätzen geschlagen haben.