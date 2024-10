Als wirklich „schrecklicher“ Radiosender entpuppte sich Antenne Steiermark am Donnerstag in der Vorfreude auf Halloween. Und das nicht nur „on air“, sondern auch abseits des Studios, das im Styria Media Center in Graz an den Newsroom der Kleinen Zeitung grenzt. Wer im Hochhaus den Lift rief, wurde von einem blutverschmierten „Pestdoktor“ mit Schnabelmaske überrascht. Im Kostüm steckte ein Antenne-Mitarbeiter.

Video: Schreie im Styria Media Center

Halloween war auf Antenne Steiermark schon zuvor bei den „Muntermachern“ das Thema: Die Moderatoren Valentina Ober und Markus Dietrich schminkten sich gegenseitig. Die Anleitung kam von Hörern, die live, aber nur am Telefon dabei waren. Dementsprechend schrecklich fielen die Ergebnisse aus.