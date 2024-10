Beetlejuice und Joker stehen heuer, passend zu den aktuellen Kinofilmen, bestimmt hoch im Kurs. Aber auch Klassiker wie die Mumie, Graf Drakula und der Zombie sind nicht totzukriegen. Am 31. Oktober versammeln sich schaurige Gestalten in den Straßen, und das Angebot an Halloween-Partys ist in Graz heuer größer denn je, parallel wird aber auch der mexikanische Día de los Muertos und das keltische Samhain gefeiert. Ein Überblick über die Partys:

Für die ganze Familie

In der Zweigstelle Ost-Schillerstraße der Stadtbibliothek warten von 12 bis 16 Uhr die passende Grusellektüre und bunte Basteleien auf mutige Kinder. Außerdem gibt‘s Kindertanzworkshops zum Ghostbusters-Titellied mit Clara Traar (Anmeldung auf stadtbibliothek.graz.at).

Am LUV-Platz lädt man ab 17 Uhr zu einem „unvergesslichen Abend voller Grusel, Sport und Unterhaltung“ samt Mitmachstationen für alle Altersgruppen und gratis Kakao für die kleinen Geister.

Bei Kinderland (Mehlplatz 2, zweiter Stock) wird ab 15 Uhr zur lustigen Halloween-Party für Kinder geladen, Verkleiden ist nicht Pflicht, gute Laune schon.

Im Einkaufszentrum Murpark locken den ganzen Tag über Kinderschminken, Halloween-Basteln (Spinnen, Bechergeister, Masken und Haarreifen), eine Gruselecke mit dekorierten Netzen, Hexen und Grabsteinen für ein Fotoshooting zum Fürchten und Kürbisschnitzen, beim Fachmarktzentrum des Shopping Nord wartet ab 15 Uhr „Kinder-Hero“ ChaCha Bas mit seiner legendären Outdoor-Gruselparty, es gibt eine Pinata-Party mit prall gefüllten Pinatas, Kinderschminken und Gruselgeschichten.

Im Sedwell Welcome Center in der Dreihackengasse 28 wird ab 15 Uhr multikulturell und „spooktacular“ gefeiert.

Die großen Partys

„Rave in the Cave“ wird diesmal nicht auf einem, nicht auf zwei, sondern auf gleich vier Floors gefeiert, die „über den gesamten Schlossberg und unsere geliebte Höhle verteilt sind“. Die PreParty am Schloßberg-Plateau startet schon ab 18 Uhr, dann geht‘s im Aiola Upstairs, Panoramasaal, Skybar und Dom im Berg weiter. Das Motto: „Lasset die Monster erwachen, wenn die Uhr Mitternacht schlägt und tanzt zum Bass, der aus den Tiefen ertönt!“ Infos und Tickets auf raveinthecave.com.

Ludere cum horrore: Das Hornig-Areal in der Starhemberggasse wird nach dem Designmonat erneut bespielt. Die beiden Kollektive Roter Keil und Optix Tribe laden am 31. Oktober „zu einem Spektakel der Extraklasse, bei dem sich Underground und Avantgarde gute Nacht sagen“. Was man außerdem verspricht: „Die großzügigen Hallen am ehemaligen Hornig Areal verwandeln sich in einen Spielplatz des Schreckens, an dem es Kunst, Performance und Sound zu finden, fühlen und fürchten gibt“. Ab 19 Uhr geht’s los, der Eintritt ist eine freiwillige Spende – und das Spektakel wird durch eine Ausstellung ergänzt, die bis 9. 11. (2. und 3.11. bzw. 7. bis 9.11. von 17 bis 20 Uhr) zu sehen ist.

Halloween Havoc: Zum elften Mal verwandelt sich die Postgarage in eine „schaurig-schöne Festung des Raves“. Die dunkelste Nacht des Jahres feiert man ab 23 Uhr „mit pulsierenden Beats, unheimlicher Atmosphäre und den besten Klängen aus dem Mikrokosmos der elektronischen Musik“.

Día de los Muertos: Im Kottulinsky ist der mexikanische Totentag (siehe auch unten) Party-Programm, um 21 Uhr geht’s los.

TNGHT Special: Im PPC werden ab 22 Uhr Hits, Hits, Hits geboten, wer verkleidet kommt, zahlt bis 23 Uhr keinen Eintritt.

80er & 90er Halloweenparty: „Staubt eure Neonleggings und Grunge-Outfits ab“, lädt das San Pietro ein, das ab 21 Uhr zur Halloweenparty im Retrolook lädt. „Lasst uns in die Zeit der VHS-Kassetten und Mixtapes eintauchen“, heißt es in der Einladung zu einer „Nacht voller Nostalgie und schaurigem Spaß“.

„Halloween! FSK 16“: „Ein volles Haus, tolle Stimmung und unvergessliche Momente“ ist Halloween seit vielen Jahren im Bollwerk. Ab 21 Uhr geht‘s los.

Die Konzerte

„The Season of the Witch“ ist das Motto ab 19 Uhr im Club Wakuum. „Ziehe dein dunkelstes Gewand an, bemächtige dich der Nacht und schließe dich jenen an, die nicht scheuen, unter dem Banner des Makabren zu tanzen“, schreibt man. Und weiter: „Die Bühne erzittert unter den slowenischen Bands Løben und Etienne Von Chelleri, deren düstere und melancholische Klänge die Herzen der Nachtgestalten zum Schlagen bringen (sofern noch vorhanden).“ Im Anschluss lädt Satanic Austria zur Teilnahme an einer seltenen Zeremonie frei von Aberglauben: „Sei dabei, wenn wir durch unser Unterbewusstsein neue und bessere Pfade suchen, und symbolisch die Göttin der Hexen und der Unterwelt anrufen.“

„Welcome to the Haunted House“ heißt das Motto im Music House, auf der Bühne stehen ab 21 Uhr die Misfits-Cover Band MPC Misfits – und die Besucher selbst: Beim beliebten Punkrock-Karaoke.

Die kleineren Events

Samhain: Das keltische Fest Samhain, das als Ursprung von Halloween vermutet, wird, ist im Parkhouse ab 22 Uhr Programm. Psychedelic Trance und vieles mehr mit Live-Act Kebun und vielen DJs.

Im Café Mitte feiert man ab 18 Uhr eine „bereits legendäre“ Halloween Party. „Verkleiden ist im Mitte quasi Pflicht“.

Im Rangoon feiert man ab 20 Uhr eine Latino-Party mit Afro-House und vielen Hits.

Der Nachtexpress präsentiert sich ab 21 Uhr als perfekter Party-Ort für diese Nacht: „Wo gruselt es sich am besten? Natürlich in einem dunklen Keller!“.

„Der Klub” in der Halbärthgasse lädt ab 22 Uhr zum „Bloodbath Halloween Rave“, musikalisch wird Hardstyle und Hardcore geboten.

Im Motion steigt ab 21 Uhr eine Mega-Halloween-Party, die die Maturantinnen und Maturanten der Modeschule Graz präsentieren.

Im Monkeys lautet das Motto ab 23 Uhr: „When black cats prowl and pumpkins gleam, may luck be yours on Halloween. Come in – if you dare ...“

Die Merano Bar hat „düstere Beats, gespenstische Drinks und jede Menge gruselige Vibes“ am Programm, ab 20 Uhr „wird gefeiert, bis die Geister müde werden“.

„It‘s a Monster!“ In der Kombüse sind ab 21 Uhr Tom Divan und Pistol Pete an den Decks.

Die Filme

Ein Klassiker aus dem Jahr 1922 wird ab 19.30 Uhr im Atelier 12 (Münzgrabenstraße 24) gezeigt: „Nosferatu – A Symphony of Horror“, live vertont von SquarEars, die das mehr als 100 Jahre alte Filmmaterial mit Audioeffekten und modernen Sounds zu neuem Leben erwecken.

Eine restaurierte Fassung des Klassikers „Carrie“ (1976) läuft im KIZ Royal um 20.40 Uhr und im Rechbauer um 21.15 Uhr (beide Male OmU). „Beetlejuice Beetlejuice“ wird im KIZ Royalkino um 15.30 Uhr gezeigt, im Dieselkino Lieboch um 17 Uhr, im Annenhof Kino um 17.30 Uhr und im Cineplexx um 16.45 und 20.10 Uhr. Teil 2 des Horrorfilms „Smile“ läuft im Annenhof Kino (17.45 und 20.45 Uhr), Cineplexx (17.15, 20.30 und 21.15 Uhr) und Dieselkino Lieboch (17.45 und 20.45 Uhr), „Speak No Evil“, das Remake eines dänischen Horrorfilms, wird am 31. Oktober noch einmal im Cineplexx-Kino gezeigt (21 Uhr). Cineplexx (21 Uhr) und Dieselkino Lieboch (21 und 22 Uhr) haben außerdem noch „Terrifier 3“ im Programm, bei dem ein Horrorclown „Weihnachten in einen wahren Alptraum verwandelt. Kein Feiertag ist mehr sicher.“

Kulinarisches

Das Klyo am Schloßbergplatz ist für seine Halloween-Partys schon lange berühmt-berüchtigt. Bei aufwendiger Halloween-Deko bietet man ein viergängiges Halloween-Dinner und eine geführte Gruseltour durch Graz. Die Tickets sind limitiert, Anfragen unter graz@klyo.at.

„Demon Kiss“, „Bestial Insects“, „Saw“ und „Es“: Blut ist in den veganen Eiskreationen der Eisperle fix nicht enthalten, das heißt aber nicht, dass es nicht blutig zugehen kann. Bis 11. November geöffnet haben noch die Filialen in der Kaiserfeld- und in der Färbergasse.

Diverses

Eine schaurig-schöne Stadtführung begibt sich auf die Spuren wahrer Begebenheiten, urbaner Mythen und alter Geheimnisse. Treffpunkt ist um 18 Uhr bei der Franziskanerkirche.

button Mash Halloween-Videospielabend: Gaming-Begeisterte treffen sich auf Multiplayer-Partien, VR-Abenteuer und ausgiebige Diskussionen über aktuelle und ältere Spiele, die Gaming-Industrie. Bei Ludovico, ab 19 Uhr.

Live-Krimi Halloween-Challenge 2024: „Bereit, die Seelen unterschiedlichster Straftäter zu jagen und das Rätsel rund um den Gefängnisbrand zu lösen?“ Im Grazer Stadtpark treten ab Teams live gegen andere an, es gilt an 30 Stationen, verschiedene Rätsel zu knacken.Der Rätselspaß beginnt um 20 Uhr und endet pünktlich um Mitternacht. Infos auf www.cs-ei.at

Día de los Muertos

Der mexikanische Tag der Toten wird im Literaturhaus zelebriert. Hier hat vor zehn Jahren Abel Solares mit dem Verein „kunst ohne Grenzen“ zum ersten Mal im vor einem authentischen Totenaltar das mexikanische Totenfest gefeiert. Am 31. Oktober und 1. November werden je ab 19.30 Uhr über und mit dem Tod szenisch Geschichten performt. Mit den Seelen, die nur an diesem Tag ins Jenseits zurückkehren, wird getanzt, gelacht, und auch kulinarisch gefeiert. Auf Spanisch und auf Deutsch mit den Erzählerinnen Norma Orduña (Mexiko), Birgit Lehner (Wien) und Abel Solares (Guatemala, Österreich).

Das Iberoamerica Institut, das Institut für Romanistik und die Studienvertretungen der Romanistik und Translationswissenschaft der Universität Graz laden ab 19 Uhr in die Lernzone/Cafetería am Wall: Hier feiert man mit typischen Elementen der mexikanischen Tradition des Día de los Muertos, dazu passenden in verschiedenen Sprachen vorgetragenen Texten, Getränken, Snacks und allem, was dazugehört. Ein besonderer Höhepunkt wird die Preisverleihung des Schüler-Schauergeschichtenwettbewerbs sein, bei dem die besten Geschichten vorgelesen werden.

Striezel und Pan de muerto: Gemeinsames Backen in der Mohoga Werkstatt in der Moserhofgasse, ab 14 Uhr.

In Graz-Umgebung