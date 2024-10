Das ursprünglich keltische Fest am Vorabend vor Allerheiligen, das irische Einwanderer in die USA gebracht haben und das von dort aus nach Europa schwappte, wird in Österreich immer beliebter. 75 Millionen Euro geben die Österreicher heuer dafür aus, belegt der jüngste Consumer Check von Handelsverband und Reppublika.

„Wir erwarten für heuer einen Anstieg der Ausgaben für Halloween von 60 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr 75 Millionen Euro“, sagt Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will. „Bereits zwei von drei Konsumenten kaufen heuer Produkte für Halloween.“ Pro Person werden rund 59 Euro ausgegeben. Gekauft werden nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Snacks, Deko-Artikel, Kostüme, Alkohol, Schminke und Partybedarf.