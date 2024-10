Mit einer Behinderung im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ist trotz zahlreicher inklusiver Initiativen für viele Betroffene immer noch mit Herausforderungen verbunden. Häufig fehlen die geeigneten Bedingungen in Unternehmen, die es Menschen mit Behinderung möglich machen, am Berufsalltag teilzunehmen. Mit gutem Beispiel voran geht der Rewe-Konzern, zu dem Billa und Billa Plus gehören. Im Rahmen der steirischen Inklusionswoche präsentierte das Unternehmen ein steiermarkweites Projekt, mit dem junge Menschen mit unterschiedlichen Formen der Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden sollen.