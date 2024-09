Die Erinnerungen an jene schicksalhaften Minuten am 26. August 1997 sind zwar nur bruchstückhaft. Umso folgenschwerer sind bis heute die Folgen für Thomas Kiu-Mossier. Um die Zeit bis zum Antritt seines Präsenzdienstes zu überbrücken, wirkte der damals 20-jährige HTL-Bautechniker an der Errichtung eines großen Baumarktes in Gralla mit. Beim Versetzen eines Deckenträgers klemmte sich der Weitendorfer (Gemeinde Wildon) einen Finger. „Weil mir schlecht wurde, habe ich mich hingesetzt. Dann wurde ich plötzlich bewusstlos und bin etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt“, erzählt der Südsteirer.