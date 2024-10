Als Anton Lang beim Parteitag in Kapfenberg im Jänner mit fast 92 Prozent als SPÖ-Landeschef bestätigt wurde, war Andreas Babler der Stimmungsmacher in der Eishalle. Ob der Traiskirchener Bürgermeister auch im steirischen Landtagswahlkampf den Einpeitscher für Lang gibt, ist nach dem dürftigen Ergebnis am Sonntag fraglich. Zwar scheint sich Babler vorerst als Bundesparteiobmann halten zu können, aber rote Landes- und Kommunalpolitiker gehen merklich auf Distanz zu Wien.