Das Rennen um die Sitze im Nationalrat ist noch längst nicht entschieden. Am Montag werden in den steirischen Bezirken nämlich die Wahlkarten ausgezählt. Nicht die mehr als 231.000 Stück, sondern nur jene, die „am Freitag nach 12 Uhr eingelangt sind. Oder die am Sonntag verschlossen abgegeben worden sind“, erklärt Wolfgang Wlattnig, Leiter der Landeswahlbehörde. Diese Stimmen fließen bis zum Abend in die Ergebnisse ein.