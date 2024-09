Vor knapp vier Jahren ist die steirische SPÖ von Graz-Eggenberg in ihre neue Zentrale in die Metahofgasse im Bezirk Lend gezogen. Näher zur Mitte – so hätte Landeschef Anton Lang die Bundespartei auch politisch gerne verortet. Doch der stramme Linkskurs von Andreas Babler ließ die Roten auch in der Steiermark in nie gekannte Tiefen stürzen. 18,6 Prozent (laut Hochrechnung 19 Uhr) bedeutet zwischen Mur und Enns einen Negativrekord bei Nationalratswahlen. Mit steinerner Miene nehmen Spitzenkandidat Jörg Leichtfried und Co. in der Parteizentrale die bereits befürchteten Hiobsbotschaften am TV-Schirm zur Kenntnis. Nach einigen Minuten ergreift der Brucker das Mikrofon und durchbricht die Sprachlosigkeit.