Vierbeiner Clio kann es nicht erwarten und springt erfreut an Spitzenkandidat Veit Dengler hoch. Der zeigte sich schon nach der Hochrechnung am pinken Treffpunkt recht zufrieden. „Es schaut gut aus.“ Tatsächlich sind die Pinken vom erhofften zweistelligen Resultat weit entfernt, ein Plus geht sich aber aus. „Wahlziel erreicht, zwei steirische Mandate“, fasst es Landeschef Niko Swatek am Abend zusammen. Fiona Fiedler kann aufatmen. Man gehöre „in der Steiermark zu den Wahlsiegern. Von Schladming über Hart oder St. Radegund sind wir zweistellig“, unterstreicht er lokale Erfolge. Und das, obwohl „wir Reformen, die nicht ganz einfach sind, fordern“, so Dengler.