Im Großraum Graz und im Bezirk Südoststeiermark lief am Sonntag eine Großfahndung nach einem Mann, der am Sonntag in den Morgenstunden eine 42-jährige Frau lebensgefährlich verletzt hat. Zu der Attacke war es in der Wohnung des mutmaßlichen Täters im Bezirk Gries gekommen – mit einer ungewöhnlichen, aber offenbar umso gefährlicheren Waffe. Der Mann schoss mit einem Sportbogen, vermutlich aus nächster Nähe, auf die Frau. Ein Pfeil traf sie im Bauch-, der andere im Herzbereich. Die 42-Jährige musste notoperiert werden.