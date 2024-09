Bereits zum dritten Mal innerhalb von drei Tagen krachte es auf der A2 in Fahrtrichtung Graz zwischen Pinggau und Schäffern. Ein Wohnwagen-Anhänger war auf der Fahrbahn ins Schleudern geraten, dem Lenker des Zugfahrzeuges gelang es in weiterer Folge nicht mehr, den Anhänger wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Wohnwagen touchierte zweimal die rechte Leitschiene, wodurch sich das Zugfahrzeug auf der Fahrbahn drehte und der Wohnwagen zur Seite kippte. Die Anhängerkupplung brach dabei und das Auto kam in verkehrter Richtung auf der Fahrbahn zum Stehen.