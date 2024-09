Kurz vor 17 Uhr kam es am Samstag zu dem Polizeieinsatz in Hartl im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Dabei gaben mehrere Personen zunächst an, dass der 44-jährige Ex-Freund einer Oststeirerin (29) mehrere Schüsse mit einem Gewehr in Richtung ihres Hauses abgegeben haben soll. Zeugen hatten den Mann am etwa 100 Meter entfernten Hochsitz mithilfe eines Fernglases eindeutig erkannt und daraufhin Anzeige erstattet. Mit einem Gitarrenkoffer, in dem er das Gewehr verstaute, flüchtete der 44-Jährige anschließend mit einem Motorrad.

Festnahme nach Fahndung

„Aufgrund der Bewaffnung des Tatverdächtigen nahmen in der Folge gleich mehrere Streifen die Fahndung nach dem 44-Jährigen auf“, hieß es von der Polizei dazu am Sonntag. Dabei kam auch das Einsatzkommando Cobra zum Einsatz. Eine Polizeistreife konnte schließlich kurz darauf Kontakt mit dem 44-Jährigen herstellen. Dabei wirkte der Mann merklich alkoholisiert. Cobra-Beamte nahmen den Tatverdächtigen wenig später an seiner Wohnadresse fest. Ein in der Folge durchgeführter Alkotest mit dem Mann ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Zum Vorfall befragt zeigte sich der Verdächtige hinsichtlich der Schussabgabe geständig. Dabei gab er jedoch an, lediglich auf einen Baum gezielt zu haben. Polizisten nahmen dem 44-Jährigen mehrere auf ihn zugelassene Schusswaffen sowie Munition ab und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus. Auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurden gegen den Mann verhängt. Der 44-Jährige befindet sich aktuell in Haft - weitere Ermittlungen sind im Gange.