Dirndl und Lederhosen, so weit das Auge reicht: Am Wochenende wird die steirische Landeshauptstadt wieder zur Bühne für Brauchtum und Tracht. Beim Programm setzt man heuer auf eine Fusion zwischen Moderne und Tradition. Eine alte Gepflogenheit behält man auch heuer mit den bespielten Innenhöfen am Samstag bei. Neun der insgesamt 16 Plätze werden hier bereits mit Musik, Tanz und viel Kulinarik bespielt. Eröffnet wird der Samstag heuer abermals mit dem Oberlandler Kirtag im Landhaushof. Die offizielle Eröffnung findet schließlich am Sonntag um 10 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich am Hauptplatz statt.