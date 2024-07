Wenn die Grazer Innenstadt nach Kernöl riecht, Hunderttausende ihre Tracht auspacken und aus etlichen Hinterhöfen und Gassen Musik hallt, kann das nur eines bedeuten – das „Aufsteirern“ geht in der Landeshauptstadt wieder über die Bühne. Noch ist es nicht so weit, erst am 14. und 15. September verwandelt sich Graz wieder in einen Hexenkessel der steirischen Traditionen. Doch die Planung läuft, seitdem vergangenes Jahr das letzte Glas Wein ausgeschenkt wurde, auf Hochtouren, Alexandra und Markus Lientscher, Giuseppe Perna und Astrid Perna Benzinger der Ivents Kulturagentur haben auch heuer wieder das Programm fest im Griff.