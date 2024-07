Dieses Jahr findet das „Aufsteirern“ am 13. und 14. September statt. Es handelt sich beim „Aufsteirern“ um das größte Fest der steirischen Volks-Kultur. Viele Menschen tragen an diesen Tagen traditionelle Kleidung, wie zum Beispiel Dirndl oder Leder-Hosen. Im Jahr 2023 soll die Zahl der Besucherinnen und Besucher 175.000 erreicht haben.

Live-Musik auf vielen Bühnen

Auch für dieses Jahr ist ein großes Angebot an Live-Musik geplant. Beim „Aufsteirern“-2024 wird zum Beispiel die Band „Matakustix“ am Grazer Haupt-Platz spielen. Auch an anderen Orten der Innen-Stadt wird es Live-Musik zu hören geben. Insgesamt wird es 17 Bühnen geben.