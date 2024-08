Affenhitze beiseite, in den Skiorten laufen die Vorbereitungen auf die neue Wintersaison. Und beim Platzhirsch der Steiermark – die Planai mit der Vier-Berge-Skischaukel mitsamt Reiteralm, Hochwurzen und Hauser Kaibling – stehen die Tarife für 24/25 inzwischen fest. In der Hauptsaison wird die klassische Tageskarte am Schalter 76,50 Euro (für einen Erwachsenen) kosten. In der Vor- und Nebensaison sind es 71 Euro für den Pistenspaß entlang der Skischaukel.