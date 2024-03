Am Loser in Altaussee herrscht voller Baubetrieb. Es wird fleißig daran gearbeitet, dass im August die neue Loser-Gondel in Betrieb gehen kann. Der Skibetrieb wurde frühzeitig eingestellt, jetzt konzentriert man sich auf den Bau des 30-Millionen-Projekts. Die Gondelbahn wird die beiden unteren Sessellifte ersetzen.