Schladming, Freitagnachmittag, 15.30 Uhr: In der Stadt tummeln sich die Leute, die Plätze vor den Cafés sind gesteckt voll und auch auf den Parkplätzen geht‘s rund. Eineinhalb Stunden noch, bis die Besucher aufs Konzertgelände gelassen werden, viereinhalb bis Schlagerkönig Roland Kaiser die Bühne betritt. Eigentlich noch genug Zeit für die Fans, sich die WM-Stadt anzuschauen. Möchte man meinen. Denn rund 40 Personen stehen schon vor dem Einlass zum Golden-Circle-Bereich. Unter ihnen: die Mitglieder von „Des Kaisers Gefolge“. „Wir waren um halb neun schon einmal kurz hier, fix stehen wir seit 11 Uhr da“, erzählen Britta und Susanne.

„Fahren die Tourneen mit“

Das Konzert in Schladming ist für die Kölnerin, die Wienerin und ihre zehn Mitstreiter aus dem Gefolge ein Pflichttermin. „Es ist das erste der neuen Tour, da kann man nicht anders“, sagt Britta. Der Name ist beim Gefolge, das auch eine eigene Instagram-Seite hat, übrigens Programm. „Wir fahren die Tourneen mit, sind bei jedem Konzert dabei. Morgen sind wir in München, kommende Woche in Frankfurt an der Oder“, erklärt die Kölnerin. Und ergänzt: „Dafür kauft man sich dann sogar Urlaubstage dazu.“

Christian, Christina, Sabrina, Hannes, Herta, Hans, Michael und Lisa aus Osttirol © KLZ / Dorit Burgsteiner

Etwas kleiner ist die Gruppe, die aus Osttirol per gemietetem Bus angereist ist. Es ist ein Familienausflug, die Karten fürs Konzert „waren ein Weihnachtsgeschenk für Mama und Papa“, erzählt Christina. „Und weil wir eigentlich alle Roland-Kaiser-Fans sind, sind wir drei Geschwister mit den Partnern auch mitgefahren“, ergänzt sie. Vom Konzert erwarten sich acht Osttiroler „eine gute Stimmung, und dass er nicht nur die Lieder von der neuen CD, sondern auch alte von früher singt". Und: „Dass ich mit meinen Söhnen tanzen kann“, sagt Mama Herta lachend.

Schnell gewesen beim Kartenkauf

Eine gute Stimmung und die Lieder von früher, „aus der Jugend“, erwarten sich auch Maria, Elfriede, Ingrid, Sepp und Horst aus Weißenbach bei Haus vom Abend mit Roland Kaiser. Für sie steht fest: „Man muss das ausnutzen, wenn er einmal aufs Land kommt und nicht immer nur in der Großstadt spielt.“ Deshalb war die Devise auch: Schnell sein beim Kartenkauf. „Wir haben geschaut, dass wir gleich nach dem Freischalten die ersten erwischen“, erklärt Maria lachend, bevor das Quintett weiterzieht.

Horst, Maria, Ingrid, Elfriede und Sepp aus Weißenbach bei Haus © KLZ / Dorit Burgsteiner

Kurz nach 17 Uhr ist es dann soweit, die Einlässe öffnen sich. Als erstes stürmt das Planai Stadion – wie zu erwarten – „Des Kaisers Gefolge“. Das stundenlange Warten hat sich also ausgezahlt, die besten Plätze sind gesichert.