Vielleicht beginnt diese Liebesgeschichte mit einem gelben VW Polo. Oder mit einer Reha. Oder mit zwei Menschen, die sich nicht mehr ganz genau erinnern können, wann aus Bekanntschaft Nähe wurde – aber sehr genau wissen, warum sie geblieben sind.

Theresa Mitschan, 28, und Thomas Mitschan, 35, lachen, wenn sie von ihrem Kennenlernen erzählen. „Da gibt es mehrere Versionen“, sagt Thomas. Theresa nennt ihn liebevoll „mein Ruhepol“. Er wiederum nennt sie nur „die Maus“. Und irgendwann war dieser Thomas mit seinem gelben Auto einfach da – „wie ein Postler, der irgendwann einmal sein Herz gebracht hat“, formuliert es Theresa Mitschan so schön.

Seit dem 2. Mai 2026 sind die beiden verheiratet. Den Tag, den die Leibnitzerin Theresa „von Anfang bis Ende magisch“ nennt – die Atmosphäre am Weingut Kolleritsch, das Zusammensein mit den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Der größte Wunsch der beiden sei gewesen, „die Liebe, die wir füreinander empfinden, nach außen zu tragen“. Wer mit Theresa und Thomas spricht, hat daran keinen Zweifel: Das ist ihnen gelungen.

Ringgröße bekannt, Geduld am Ende

Dass beide im Rollstuhl sitzen, ist für sie nicht das Zentrum ihrer Geschichte. Beide leben seit der Geburt mit ihrer Behinderung. „Das ist unser Leben“, sagt Theresa. Und Thomas, der in der Oststeiermark aufgewachsen ist, ergänzt: „Als Rollifahrer sieht man sich nicht als behindert. Ich habe ja dadurch keine Krankheit. Das ist einfach körperlich da.“ Was nicht geht, wird anders gelöst. „Geht alles. Man muss halt nur einen eigenen Weg finden“, sagt Theresa.

Vielleicht ist genau das ihre große Kraft: dieser unerschütterliche, manchmal herrlich trockene Blick aufs Leben. Der Heiratsantrag? Thomas hatte die Ringgröße schon ein Jahr lang. Theresa wurde ungeduldig. Als er scherzte, in 20 Jahren werde es schon was werden mit der Hochzeit, war sie „stinksauer“: „Wenn du mich in 20 Jahren fragst, kannst du eine andere heiraten.“ Am 31. Dezember 2024 stellte Thomas schließlich die Frage aller Fragen – in einem Moment, in dem Theresa gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Die Überraschung gelang. „Das war umso schöner“, sagt Theresa.

Heute reden sie über Zukunft, Kinder, Alltag – und über ein Miteinander, das trägt. „Jetzt bist du nicht mehr allein“, sagte Theresa einmal. „Wir sind zu zweit, wir können alles gemeinsam lösen.“ Thomas sagt es noch schöner: „Seit dem 2. Mai bin ich reich, weil ich habe eine Königin an meiner Seite.“

Klischees bedienen Theresa und Thomas nicht. Und Mitleid brauchen sie schon gar nicht, betonen sie. Was die beiden zeigen, ist viel größer: dass Liebe nicht perfekt sein muss, sondern lebendig. Dass Humor ein Zuhause sein kann. Und dass zwei Menschen, die einander zum Lachen bringen, viel vom Leben verstanden haben.