Der angestrebten Fusion zwischen Hauser Kaibling und Planai-Hochwurzen-Bahnen wurde vergangenes Jahr trotz Bestrebungen des Landes Steiermark eine Abfuhr erteilt (wir berichteten). Nichtsdestotrotz gibt es am östlichsten Skiberg der Vier-Berge-Skischaukel in Sachen Infrastruktur einige Neuerungen. Die erste wird für alle Skifahrerinnen und Skifahrer bereits in der kommenden Wintersaison schlagend.