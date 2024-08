Die steirische SPÖ schaltet im Wahlkampf einen Gang rauf. Die Erstgereihten der Landesliste – Jörg Leichtfried, Karin Greiner und Franz Jantscher – stellten am Montag mit Landesgeschäftsführer Florian Seifter ihre Schwerpunkte für die Nationalratswahl vor. Bundesparteichef Andreas Babler wird am Dienstag in Kapfenberg und am Samstag in Graz wahlkämpfen. In Anlehnung an die US-Demokraten im Duell mit Trump nannte Jörg Leichtfried den blauen Spitzenkandidaten Herbert Kickl „weird“ (seltsam; sonderlich).