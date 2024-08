Als „Beifahrer“ in dieser Causa weiß Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) nicht nur Stellvertreter und SPÖ-Chef Anton Lang an seiner Seite – auch viele Bürgermeister in Graz-Umgebung fordern seit Jahren den Ausbau der A 9 südlich von Graz. Hinzu kommt, dass sich 60 Prozent der Steirerinnen und Steirer in einer Umfrage der Kleinen Zeitung genauso für eine dritte Autobahnspur ausgesprochen haben. Allein, Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bremst derartige Ambitionen: Ein Ausbau widerspreche nicht nur den herrschenden Klima- und verkehrspolitischen Zielen, mehr Flächen für Pkw würden letztlich auch mehr Verkehr produzieren.