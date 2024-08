Gleich 100.000 Mal soll das Heft gedruckt werden. Rund sechs Wochen vor der Nationalratswahl veröffentlicht die SPÖ ein Magazin, das sich speziell an die ältere Generation richten soll. „Mit Herz und Hirn“ lautet der Titel der Publikation, die bei Veranstaltungen verteilt sowie an Parteimitglieder in der entsprechenden Altersgruppe verschickt werden soll. „Pensionsgarantie, keine digitale Ausgrenzung, ein leistbares Leben für alle“, verbricht Parteichef Andreas Babler auf der Titelseite.

Das Rittern um Stimmen von Pensionistinnen und Pensionisten ist jedoch keine Erfindung des Bundesvorsitzenden, der die Partei vor etwas mehr als einem Jahr übernommen hatte. Schon 1995 sorgte der „Pensionistenbrief“ des damaligen SPÖ-Bundeskanzlers Franz Vranitzky für Aufsehen, in dem dieser im Vorfeld der Nationalratswahl vor Pensionskürzungen sowie einer Erhöhung des Pensionsantrittsalters unter einer möglichen ÖVP-Regierung warnte. In einer ähnlichen Aktion wandte sich auch Parteichef Alfred Gusenbauer 2008 per Post an alle Österreicherinnen und Österreicher im Ruhestand.

In der laufenden Legislaturperiode nutzte die Sozialdemokratie vor allem das Thema Teuerung, um Kritik am Umgang der Bundesregierung mit Älteren zu üben, die häufig besonders stark mit den steigenden Preisen zu kämpfen hätten. Im neuen SPÖ-Magazin kündigt Babler etwa an, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abzuschaffen, sowie Mieten einzufrieren. Peter Kostelka, Präsident des SPÖ-Pensionistenverbands, fordert indes unter anderem die Abschaffung der Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung nach Pensionsantritt sowie eine höhere Ausgleichszulage.

Hinter dem roten Fokus auf Pensionisten steht freilich nicht nur das soziale Gewissen der Partei, sondern wahltaktische Überlegungen. Denn in der Altersgruppe der über 60-Jährigen können sich ÖVP und SPÖ tatsächlich noch als Großparteien bezeichnen. Wären nur Personen 60 Plus wählen gegangen, wären fast drei Viertel aller Stimmen an SPÖ und ÖVP ergangen, errechnete das SORA-Institut nach der Nationalratswahl 2019. Wie in der Gesamtbevölkerung überflügelte die ÖVP allerdings auch hier die SPÖ.

ÖVP-Seniorenchefin Ingrid Korosec © Karl Schöndorfer

Denn auch die Türkisen haben Pensionistinnen und Pensionisten längst als bedeutende Wählergruppe entdeckt. Lange Zeit habe sich vor allem die Junge Volkspartei (JVP) immer wieder gegen Pensionserhöhungen ausgesprochen, beschreibt ÖVP-Kommunikator Gerald Fleischmann in seinem im Vorjahr erschienenen Buch. Der spätere Bundeskanzler Sebastian Kurz habe als JVP-Chef allmählich einen Kurswechsel vollzogen. Mit dem grünen Koalitionspartner hat sich die ÖVP jedenfalls bereits im Juli auf Pensionsanpassungen im kommenden Jahr in der Höhe von 4,5 bis 4,7 Prozent geeinigt, das entspricht dem anhand der Inflation berechneten gesetzlichen Anpassungsfaktor. Nur für die höchsten Pensionen ist ein Deckel vorgesehen.

Als Kämpferin für die ältere Generation innerhalb der ÖVP präsentiert sich vor allem Seniorenbundchefin Ingrid Korosec und widerspricht dabei gelegentlich auch der eigenen Partei. Einig sind sich Korosec und Bundeskanzler Karl Nehammer in Bezug auf die „Großelternkarenz“, einem der jüngsten Einfälle, mit denen die ÖVP Seniorinnen und Senioren ansprechen möchte. Großeltern, die die Betreuung ihrer Enkelkinder übernehmen, sollen demnach einen Bonus in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes erhalten, unabhängig davon, ob sie noch berufstätig oder bereits im Ruhestand sind.

Die Anliegen von Pensionisten auszublenden, wäre ohnehin für jede Partei riskant: Denn aufgrund von besonders geburtenstarken Jahrgängen in den 1960er Jahren sind vor allem jüngere Pensionisten sowie Menschen, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen, zahlenmäßig eine mächtige Wählergruppe. Versprechen in ihre Richtung dürften also im Wahlkampf von vielen Seiten ausgesprochen werden.

Dieser nimmt kommende Woche jedenfalls an Fahrt auf: Bundeskanzler Karl Nehammer startet am Montag unter dem Titel „Stabilität für Österreich“ eine Tour durch die Bundesländer. Die Neos haben für Freitag ihren offiziellen Wahlkampfauftakt angekündigt, die Grünen wollen am selben Tag ihr Wahlprogramm präsentieren. Am Samstag starten die KPÖ sowie die kleine Linkspartei Wandel offiziell in den Wahlkampf.