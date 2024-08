1914 hoben erstmals Militärflugzeuge von einem Flug- und einem Grasflugfeld in Graz ab, 110 Jahre später starten jährlich ungefähr 800.000 Passagiere vom steirischen Flughafen aus in alle Welt. In mehr als einem Jahrhundert durchlebte der älteste Flughafen Österreichs nicht nur zwei Weltkriege, sondern auch die Entwicklung des modernen Flugverkehrs. Mehrere Jahrzehnte mittendrin war Hubert Jandl. 1985 trat er seinen ersten Dienst am Flughafen an – und blieb bis zu seiner Pensionierung 2023. Die fortschreitende Digitalisierung erlebte er live mit. „Damals hat man jemanden für den Aufbau der EDV gesucht und ich kam gerade frisch aus der HTL mit Schwerpunkt Elektrotechnik. Der einzige Computer stand, als ich anfing, in der Buchhaltung.“ Die restliche Kommunikation erfolgte über Fernschreiber und Telefon, wie er schmunzelnd erzählt.