Kein Sommer ohne Hagelgewitter, besonders im heurigen Jahr haben die vielen Unwetter mit Sturm, Hagel, Blitzschlag und Hochwasser große Schäden angerichtet. Für die steirische Hagelabwehrgenossenschaft konnte Obmann Josef Mündler nun am Flughafen Thalerhof das fünfte Flugzeug, eine Cessna 182, übernehmen. Die Maschinen sind am Flughafen Graz Thalerhof und in Fürstenfeld stationiert, erzählt Mündler, der sich über den baldigen Einsatz der „Delta-Juliett-Mike“, so die offizielle Kennung, besonders freut.