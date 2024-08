„Die Reiselust ist ungebrochen“, heißt es beim Grazer Flughafen – mit Blick auf die bisherigen Zahlen für das Jahr 2024: Denn wie man am Dienstag bekannt gibt, haben heuer bislang rund 500.000 Passagiere den Graz Airport als Abflugs- oder Ankunftsort genützt. Und damit um rund 20 Prozent mehr als noch im Jahr 2023. „Dem gegenüber steht ein Plus an den Bewegungen von knapp zehn Prozent, was deutlich macht, dass der Passagierzuwachs unter anderem auf eine bessere Auslastung der Flüge zurückzuführen ist“, betont man am Airport.