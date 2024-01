Weder das Gefühl noch die harten Fakten täuschten: Wie erwartet und erhofft, konnte der Grazer Flughafen das Jahr 2023 positiv abschließen. So gibt man am Mittwoch bekannt, dass mit exakt 733.146 Fluggästen um rund 31 Prozent mehr Passagiere betreut werden durften als noch 2022. Im Frachtbereich habe man mit 19.379 Tonnen sogar „das beste Ergebnis in der Geschichte“ erreicht. Man habe sich also „in einem herausfordernden Umfeld“ gut geschlagen, „denn die prognostizierten Verkehrszahlen konnten nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden“, resümiert Wolfgang Grimus, einer der beiden Geschäftsführer des Flughafens. „Die Stationierung eines Eurowings-Flugzeugs und der damit einhergehende Ausbau des Streckenportfolios war ein großer und wichtiger Schritt in die Zukunft.“